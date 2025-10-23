В Вологодской области ограничат мобильный интернет

Ограничения в работе мобильного интернета вводятся на территории Вологодской области, сообщили 23 октября в министерстве цифрового развития региона. Нововведение объяснили соображениями безопасности. Доступным для пользователей останется только заранее определенный набор сайтов, проводного интернета ограничения не коснутся.

"Соответствующие меры безопасности вводятся в субъектах Российской Федерации по решению федеральных органов власти. Вологодская область не стала исключением", — уточнили в региональном ведомстве.

Жители по-прежнему смогут пользоваться смартфонами для звонков и отправлять SMS-сообщения. Также они смогут посещать с устройств сайты госвласти, портал Госуслуг, маркетплейсы, медиаплатформы, социальные сети и мессенджер MAX, пользоваться сервисами "Яндекса" и приложениями сотовых операторов.

Жителям области рекомендовали скачать офлайн-карты, установить приложения, работающие без интернета, и пользоваться сетями Wi-Fi. На случай перебоев в работе банковских терминалов им посоветовали иметь при себе наличные деньги. "Просим вологжан отнестись с пониманием к введенным ограничениям скорости мобильного интернета", — резюмировали в министерстве.

В конце августа в Мурманской области объявили о замедлении мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В сентябре Минцифры объявило о подготовке "белого" списка сайтов и приложений, которые останутся доступны в случае ограничений мобильного интернета. В перечень вошли сайты органов госвласти, операторов связи, маркетплейсов, соцсетей и ряд иных ресурсов.

