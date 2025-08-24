Власти Мурманской области объявили о замедлении скорости мобильного интернета

На территории Мурманской области 24 августа ввели ограничения на работу мобильного интернета, сообщили в Оперативном штабе региона. Как пояснили в ведомстве, такие меры предприняты для обеспечения безопасности. Как подчеркнули в Оперштабе, мобильный интернет ограничен не полностью, а "лишь снижена скорость доступа".

Ограничение мобильного интернета прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем telegram-канале. Он призвал жителей Заполярья с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

"Понимаю, что это создаёт неудобства, но такие решения соответствующие службы принимают для нашей общей безопасности. Спасибо за понимание", - написал Чибис.

Также власти региона напомнили о карте расположения бесплатных точек доступа к сети. Всего в Мурманской области свыше ста адресов с общественным Wi-Fi.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру