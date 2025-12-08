"БМ-Банк" оштрафовали на 500 тысяч рублей за рассылку спама

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу оштрафовало "БМ-Банк" на 500 тысяч рублей за рассылку рекламы абоненту без его согласия, сообщила 8 декабря пресс-служба ведомства. Кредитная организация не смогла доказать наличие основания для отправки сообщений гражданину.

Петербуржец обратился в УФАС с жалобой на спам от банка. Он сообщил ведомству, что не давал согласия на получение рекламной рассылки. Рассмотрев обращение петербуржца, антимонопольная служба возбудила административное дело о нарушении закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ). За это организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей, то есть на максимально возможную сумму взыскания для юридических лиц.

"Согласие на получение рекламы является обязательным! А сама реклама должна соответствовать положениям закона о рекламе", — напомнили в пресс-службе УФАС.

Ранее УФАС сообщило о поступившей жалобе от петербуржца на спам от "Т-банка". Предприниматель от лица кредитной организации предлагал гражданину оформить кредитную карту, хотя на рассылку рекламных предложений он не давал своего разрешения. Однако в ходе рассмотрения дела отправка спама прекратилась. Тем не менее антимонопольное ведомство решает вопрос о возбуждении административного дела за нарушение закона о рекламе.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру