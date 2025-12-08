Путин допустил временный характер повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году может быть лишь временной мерой, выразил надежду президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря. Он также заявил, что выбор повышения налога оказался "честнее, прямее и надежнее" других вариантов пополнения бюджета.

"Когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержали, а Минфин решил, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение", - заявил президент.

Сейчас ставка НДС в России составляет 20%. О планах повышения НДС стало известно в конце сентября. Между регистрацией законопроекта в электронной базе Госдумы и его принятием в третьем чтении прошло менее двух месяцев. Закон был подписан президентом 28 ноября.

Согласно расчетам авторов законопроекта, увеличение налоговой ставки принесет федеральному бюджету 4,423 трлн рублей доходов в 2026–2028 годах. Эти деньги планируют направить на обеспечение обороны страны. При этом для социально значимых товаров на уровне 10% сохранится льготная ставка. Она распространяется на продукты питания, лекарства, товары для детей.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов предположил, что повышение НДС пройдет незаметно для россиян. Чиновник отметил, что увеличение госдолга для пополнения бюджета может привести к росту инфляции.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру