Силуанов о повышении НДС: "Мы не заметим изменения налога"

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% пройдет незаметно в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Такое заявление министр сделал на форуме ВТБ 2 декабря, передает "Интерфакс". Глава ведомства подчеркнул, что НДС — это наиболее "безболезненный" налог.

"Уверен, что мы не заметим это изменение налога. Кстати говоря, если посмотреть по 2018–2019 годам, когда мы такие же изменения вводили, то часть НДС перешла в цену уже в декабре, сейчас мы видим, пока, слава богу, этого не происходит", — объяснил Силуанов.

Министр отметил, что если Россия будет наращивать госдолг, то это скажется на инфляции, которая приведет к высоким процентным ставкам. Минфин принял правильное решение с изъятием денег из экономики, это будет лучше для инфляции и ставок, подчеркнул Силуанов.

О своих планах повысить НДС Минфин сообщал в сентябре 2025 года. Несколькими месяцами ранее министр финансов заявлял, что его ведомство не имеет планов повышать налоги, несмотря на "сильный шторм" в бюджете государства.

В конце ноября президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 1 января 2026 года. По расчетам, повышение налога принесет федеральному бюджету в 2026–2028 годах 4,423 трлн рублей доходов. Дополнительные поступления планируют направить на обеспечение обороны и безопасности России.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру