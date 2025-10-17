Орбан пообещал обеспечить условия для встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин 17 октября связался с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Инициатором телефонного звонка выступила венгерская сторона. Темой разговора стала подготовка возможной встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Предполагается, что саммит пройдет в Будапеште.

"Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне, 16 октября, состоялся восьмой телефонный разговор между Путиным и Трампом. Политики беседовали более двух с половиной часов. Основной темой звонка стало урегулирование украинского кризиса, а также перспективы провести вторую встречу. До этого Путин и Трамп встречались в середине августа.

"Президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - цитируют в Кремле слова помощника президента Юрия Ушакова.

Путин в последний раз посещал Венгрию в 2019 году во время российско-венгерских переговоров.

Константин Леньков / Фото: Кремль