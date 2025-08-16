Путин назвал переговоры с Трампом "весьма обстоятельными и полезными"

На Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Главы государств общались чуть более трех часов. Во время пресс-конференции по итогам встречи Путин выразил надежду на развитие отношений между двумя странами, а также приветствовал стремление Трампа содействовать решению украинского конфликта. Сами переговоры, по его словам, оказались "весьма обстоятельными и полезными".

"Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что Президент США имеет чёткое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия у России своих национальных интересов. Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США", - заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

В свою очередь Трамп рассказал, что достигнуть полного понимания стороны не смогли, и заключить сделку не получилось, однако отметил существенный прогресс в переговорах.

"У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю Президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого", - сказал Трамп (цитата по сайту Кремля).

Также президент США надеется, что вскоре вновь встретиться с Путиным. Российский лидер предложил в следующий раз увидеться в Москве.

Константин Леньков / Фото Кремль