Глава Службы заказчика Приморского района задержан по делу о взятке

В Петербурге по делу о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержан директор ГБУ "Служба заказчика администрации Приморского района" Александр Маслов, сообщили 17 октября в региональном ГСУ Следственного комитета. Вину он признал.

Как полагает следствие, чиновник потребовал взятку в размере 965 тысяч рублей от коммерсанта, занимающегося ремонтом групп зданий в Приморском районе. В обмен он якобы пообещал содействие в приемке выполненных работ и дальнейшее покровительство.

По информации ГУ МВД по региону, Маслов мог предложить предпринимателю содействие в победе в конкурсах на строительство и ремонт двух детских садов в обмен на 12 % от их величины. "Стоимость одного контракта составила 8 104 245 рублей, второго — 8 073 651 рублей. Общая сумма взятки, по оперативным данным, составила 1 935 000 рублей", — сообщили в полицейском Главке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий бизнесмен передал требуемую сумму фигуранту, после чего тот был задержан.

"На допросе у следователя злоумышленник признал свою вину, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", — рассказали в СК.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд отправил под стражу главу Лужского района Ленобласти Юрия Намлиева по делу о получении крупной взятки. Ему вменяют получение денег, имущества и услуг на общую сумму 1 млн рублей.

