В Петербурге утвердили стоимость абонементов на платную парковку

Городской центр управления парковками представил 16 октября новые тарифы на месячные и годовые абонементы для транспортных средств. Стоимость парковочных разрешений обновили в связи с вступлением в силу дифференцированных тарифов на парковку в четырех центральных районах Петербурга.

Стоимость месячного абонемента на парковку мотоциклов и мопедов составит 16 270 рублей. Месяц стоянки легкового автомобиля обойдется в 32 540 рублей, для прочих категорий транспортных средств тариф составит 65 090 рублей. За годовой абонемент для мотоцикла и мопеда потребуют 176 280 рублей, для легкового автомобиля — 352 570 рублей, а для прочих категорий транспорта — 705 140 рублей.

"Владельцы таких абонементов получают право беспрепятственно парковаться в пределах четырёх административных районов города. <...> Эта опция особенно востребована среди юридических лиц, чей транспорт регулярно паркуется в историческом центре Петербурга", — сообщили в ЦУП.

При первичном оформлении абонемента необходимо подать в комитет по транспорту заполненную анкету вместе с документом об оплате.

Стоимость льготных парковочных разрешений для жителей центральных районов составит 1 320 рублей в год для мотоциклистов и 2 640 рублей для автомобилистов. Владельцы иных категорий транспорта будут платить по 5 280 рублей в год.

Новые правила платы за парковку заработали в Петербурге с утра среды, 15 октября. Теперь парковочная зона разделена на четыре категории в зависимости от степени загруженности. Стоянка на наименее загруженных улицах обойдется автомобилистам в 100 рублей за час. В зонах с наибольшей загрузкой стоимость часа парковки составляет теперь 360 рублей.

