16 октября 2025, 12:45

Беглов утвердил меры по снижению числа нападений бездомных собак на людей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, которым утверждается порядок предотвращения вреда жизни и здоровью граждан от нападений бездомных животных, документ опубликован на сайте Смольного 16 октября. Ответственными за это назначены комитет по благоустройству, Управление ветеринарии и администрации районов, а также организации и ИП, занимающиеся отловом животных и их содержанием в приютах.

Снижать риск нападений предполагается посредством мониторинга популяции бездомных животных на территории Петербурга и их отлова с последующим помещением в приюты. Также в перечне мер указана профилактика случаев, при которых бездомные животные могут представлять угрозу людям. Это может быть нахождение четвероногих в местах скопления граждан, на теплосетях и свалках, а также проявление животными немотивированной агрессии и отсутствие у животных прививки от опасных болезней, включая бешенство. Кроме того, опасными признаются стаи собак и нахождение животных в местах, куда их запрещено возвращать после отлова.

Обязанности по сбору и анализу сведений в ходе мониторинга ситуации возложены на комблаг и на Управление ветеринарии. Речь идет о данных по количеству поступивших в приюты животных, по количеству животных, которые содержатся в приютах до передачи новым владельцам или до смерти, а также о количестве животных, возвращенных на прежние места обитания после отлова. Результаты мониторинга будут публиковаться управлением дважды в год.

Кроме того, ежегодно управление должно будет публиковать данные по степени напряженности ситуации с нападениями бездомных животных на людей.

В июле глава петербургского Управления ветеринарии Юрий Авдеев сообщил, что в городе насчитывается 75-100 тысяч бездомных кошек. Количество бездомных собак заметно меньше: их в Петербурге от 600 до двух тысяч особей. В основном собаки живут на территории закрытых предприятий, на кладбищах и в гаражных кооперативах.

