В Петербурге насчитали до 100 тысяч бездомных кошек

По данным городского управления ветенарии, в Петербурге живут от 75 до 100 тысяч бездомных кошек, сообщила 18 июля "Фонтанка.ру".

О численности бездомных животных на пресс-конференции ТАСС рассказал глава управления Юрий Андреев. Он отметил, что бездомных собак в городе намного меньше, чем кошек - от 600 до 2000.

"В основном они живут на закрытых промышленных предприятиях, кладбищах и в гаражных кооперативах. Там, где есть возможность найти пищу, где подкармливают. Такие собаки не всегда вызывают положительные эмоции у местных жителей из-за их охранных инстинктов", - рассказал чиновник.

По словам Андреева, за последние 20 лет численность собак без хозяев сильно сократилась. Глава управления связывает это с решением проводить стерилизацию бездомных животных. Андреев также отметил, что после летнего дачного сезона на улицах остается много животных, которых люди прикармливали на даче, но не стали забирать с собой в город.

Напомним, в феврале 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, который среди прочего предполагает возможность эвтаназии беспризорных животных, срок содержания которых в приюте истек. Негативные отзывы на проект представили комитет по законодательству Заксобрания Петербурга и представители фракции "Яблоко" в региональном парламенте. Депутаты города на Неве неоднократно заявляли о необходимости создания реестра домашних животных. По их мнению, это поможет выработать более ответственное отношение владельцев к их питомцам. В июле 2025 года стало известно, что правительство России подготовило документ, предписывающий до мая 2026 года создать систему учета домашних животных.

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