Детский лагерь в Ленобласти закрыли из-за заболевшего сотрудника

Детский оздоровительный лагерь "Военмех" пришлось временно закрыть из-за выявленного случая инфекционного заболевания среди персонала, сообщили 18 июля в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

"В связи с регистрацией случая инфекционного заболевания среди персонала ДОЛ "ВОЕНМЕХ" по адресу: Ленинградская обл., р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Песочная, д. 16 Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят дезинфекцию, а также выясняют, кто мог контактировать с заболевшим, и организуют обследования у специалистов.

О введении ограничительных мероприятий и закрытии лагеря уведомили комитет по образованию Петербурга. В группе ДОЛ "Военмех" "ВКонтакте" опубликовали информацию о переводе детей в другие летние лагеря. Школьников развезли по пяти разным площадкам.

"По независящим от нас обстоятельствам дети, заехавшие на 3 смену были переведены в другие лагеря", - кратко проинформировали в ДОЛ "Военмех".

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