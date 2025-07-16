Кабмин подготовил распоряжение об учете домашних животных

Правительство подготовило распоряжение на тему введения в России учета домашних животных, сообщил 16 июля ТАСС со ссылкой на текст документа. В соответствии с распоряжением, до мая 2026 года в стране должен быть подготовлен законопроект о ведении учета питомцев.

Ответственными за разработку законопроекта указаны пять министерств: Минприроды, Минсельхоз, Минфин, Минцифры и Минэкономразвития. В первом из них сообщили информагентству о том, что проект будет касаться регламента учета и маркировки домашних животных, причем информацию о них внесут в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

"Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев", — уточнили в министерстве.

О проработке механизма учета питомцев в кабмине сообщали в июне 2024 года. В минувшем марте Законодательное собрание Петербурга большинством голосов поддержало инициативу об обращении в Госдуму с предложением создать единый реестр домашних животных.

Между тем, в конце июня депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в Минсельхоз с предложением придумать привлекательное название системе идентификации домашних животных. В качестве возможных вариантов он указал "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учете" или "Хвостик под контролем".

Андрей Казарлыга, фото: unsplash