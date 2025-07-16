Петербургские курьеры получили за день 30 протоколов за несоблюдение новых правил

Сотрудники комитета по вопросам законности и полицейские 16 июля провели рейд, во время которого проверили, как курьеры в центре Петербурга соблюдают введенные недавно ограничения, сообщила пресс-служба комитета.

В Смольном напомнили, что с 15 июля вступили в силу требования о размещении на транспорте, сумке и одежде курьера идентификационного номера, а также к внешнему виду сотрудников доставки.

"Только за сегодня составлено более 30 протоколов, а с начала рейдов – уже 75", - заявили в комитете.

За нарушение требований, которые в городе установлены к сервисам доставки, по закону "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" гражданам может грозить штраф в размере 4 тысяч рублей, а юрлиц могут наказать на сумму до 300 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничениях для курьеров 25 июня. С 1 июля вступили в силу требования к ограничению скорости передвижения сотрудников доставки на самокатах и электровелосипедах до 10 км/ч, а также о запрете передвигаться в определенных зонах города. С 15 июля действуют требования к размещению номеров на одежде, сумке и транспорте курьера, а также о реестре доставок, который должны вести компании в этой сфере.

фото комитета по вопросам законности