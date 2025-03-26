ЗакС обратится в Госдуму с предложением создать реестр домашних животных

Петербургское Законодательное собрание обратится в Государственную думу с предложением создать в России единый реестр домашних животных, инициативу поддержали 26 марта большинство депутатов. Речь идет об автоматизированной информационной системе с данными о питомцах и их владельцах.

Поправки вносятся в текст федерального закона об ответственном обращении с животными. Согласно тексту, домашние животные подлежат маркированию и регистрации в реестре. Это должно будет облегчить поиск владельца при потере животного или же в случае причинения питомцем ущерба посторонним лицам.

Также проектом предусмотрено наделение правительства России полномочиями по утверждению порядка ведения единого реестра домашних животных. Ведение реестра предполагается поручить федеральному органу в сфере ветеринарного надзора. Предполагается, что поправки вступят в силу с начала 2026 года.

К нынешнему заседанию в текст проекта поступили поправки от фракции "Яблоко", от постоянной комиссии по экологии и природопользованию и общая от руководителей всех фракций ЗакСа. На заседании "Яблоко" поправку отозвало. Поправка комиссии о праве представлять интересы ЗакСа не только Алексея Макарова, но также Дениса Четырбока. Третья поправка, уточняющая необходимость внесения в реестр не всех домашних животных, а только части видов, была поддержана.

Глава комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров говорил ранее, что регистрация хомяков и черепашек не потребуется. Проект преодолел первое чтение в начале февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру