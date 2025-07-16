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Новости 16 июля 2025, 18:31

В Выборгском районе у нелегальных торговцев изъяли 320 кг арбузов и дынь

фото ЗакС политика В Выборгском районе у нелегальных торговцев изъяли 320 кг арбузов и дынь

Сотрудники комитета по контролю за имуществом демонтировали незаконную точку торговли на проспекте Энгельса, сообщили 16 июля в пресс-службе ведомства.

В небольшом киоске продавали арбузы и дыни. Как выяснили представители комитета, разрешительной документации на этот вид деятельности у продавцов не было. В итоге сотрудники ККИ демонтировали киоск и изъяли у продавца 320 кг товаров.

Напомним, изъятые 16 июля 320 кг арбузов и дынь далеко не рекорд для сотрудников Смольного. В августе 2024 года в комитете по вопросам законности отчитывались о 3 тоннах бахчевых, изъятых после рейда по двум нелегальным торговым точкам. 

фото пресс-службы ККИ


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