ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:29

Чиновники Смольного изъяли 3 тонны дынь и арбузов

фото ЗакС политика Чиновники Смольного изъяли 3 тонны дынь и арбузов

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в сопровождении силовиков провели рейд по ларькам, где продаются дыни и арбузы. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете уточняют, что нелегальную торговлю обнаружили в двух местах — в Московском и в Красносельском районах. У предпринимателя первого ларька на улице Бассейной еще в декабре 2023 года истек договор о размещении. Обе торговые точки разобрали, сезонный товар был изъят.

По данным чиновников, в ходе проверки было изъято более 3 тонн бахчевых.

Напомним, что 2 августа вице-губернатор Алексей Корабельников на "прямой линии" заявил, что в Петербурге выявлено 126 точек незаконной торговли.

фото пресс-службы Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама