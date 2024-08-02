Корабельников о финансах, Галерной гавани и незаконных ларьках

скриншот видео со страницы правительства Петербурга "ВКонтакте"

Очередная "прямая линия" с вице-губернатором состоялась в Петербурге вечером 1 августа. Ее героем стал Алексей Корабельников, отвечающий за деятельность комитета финансов, комитета по контролю за имуществом и комитетов по природопользованию и по межнациональным отношениям. В ходе трансляции чиновнику довелось отвечать на вопросы о бюджете, незаконных ларьках и экологии.

На что Петербург расходует бюджет

"Прямая линия" с Корабельниковым стала четвертой по счету из тех, что успели провести этим летом. Мероприятие транслировалось в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на странице правительства города во "ВКонтакте". Вопросы вице-губернатору можно было задавать в соцсети или же по телефону 246-79-49. В эфире их озвучивали ведущий Юрий Зинчук и представительница Центра управления регионом. Сами обращения были разбиты на тематические блоки в соответствии со сферами ответственности гостя программы.

Беседа растянулась почти на два часа. К примеру, состоявшаяся 25 июля "прямая линия" с вице-губернатором Станиславом Казариным продлилась только час. Первые двадцать минут выступления Корабельников посвятил рассказу о социальных тратах городского бюджета. Начиная с 2022 года доходы казны превышают один триллион рублей, что приблизительно вдвое превышает показатели 2018 года, сходу заявил он.

— У нас, действительно, дополнительные доходы позволяют очень серьезно увеличить социальную поддержку горожан. <...> Фактически, те дополнительные доходы, которые город получает, они все идут на решение тех или иных городских задач, — заявил Корабельников.

Средства направляются на поддержку многодетных семей, на предоставление материнского капитала, на зарплаты бюджетникам и выплаты участникам Великой Отечественной войны, перечислил вице-губернатор. Также бюджет расходуется на строительство социальных объектов и на развитие транспорта, следует из слов Корабельникова.

Говоря о наземном транспорте, он упомянул, что сейчас 75 % городских автобусов работают на природном газе. В сочетании с троллейбусами и трамваями выходит, что "львиная часть" общественного транспорта не приносит вред экологии. Кроме того, вице-губернатор заверил о наличии намерений строить метрополитен.

— Мы сейчас по решению руководителя города будем объемы финансирования [строительства метрополитена] значительно увеличивать. Мы справились с теми проблемами, которые у нас существовали в сфере строительства метрополитена. <...> Теперь у нас есть все условия для того, чтобы активно строить метро, и мы это обязательно будем делать, — пообещал спикер.

Финансы и новый мост через Неву

По завершении вступительной речи участники "прямой линии" перешли к основной ее части, то есть к ответам на обращения горожан. Первый блок касался финансовой сферы. Здесь вице-губернатору пришлось вновь порассуждать о тратах из городского бюджета: первый же зачитанный вопрос касался расходования дополнительных средств, поступивших в казну в первой половине 2024 года. Корабельников заявил, что эти деньги используются для "реализации новых решений". Средства не откладываются "в кубышку", а направляются на развитие города или повышение качества жизни петербуржцев, утверждал он.

Автор другого вопроса попросил рассказать о том, какие крупные проекты финансировал в последнее время Петербург. Корабельников заявил, что на развитие города сейчас тратится около 20 % от общих расходов бюджета. Деньги тратятся, в частности, на строительство ШМСД, Большого Смоленского моста, Витебской развязки, ВСМ и проект "Остров фортов" в Кронштадте.

— В нашем городе появится еще один неразводной мост через Неву. Это будет отдельный неразводной мост, то есть горожанам уже не надо будет ночью доезжать или до ЗСД, или до Вантового моста. В центре города будет мост, через который можно перебраться на другой берег Невы. <...> Реализуем мы этот проект при поддержке и по решению президента страны, выделяются достаточно существенные деньги из федерального бюджета. До 90 млрд рублей город получит, — поведал чиновник.

Какой именно проект имеется в виду, Корабельников не уточнил. Но в 2023 году город заключил соглашение с банком ВТБ о строительстве магистрали М-7 с возведением переправы в створе Арсенальной улицы.

Довелось Корабельникову провести и небольшой ликбез по пополнению казны. У него поинтересовались, какие неналоговые доходы поступают в бюджет Петербурга. Вице-губернатор заявил, что более 90 % средств дают городу налоги, но из оставшихся поступлений основная часть приходится на помощь федерального центра и на доходы от управления имуществом Петербурга.

Незаконные ларьки и как с ними бороться

Следующий блок вопросов касался тем, лежащих в зоне ответственности комитета по контролю за имуществом. Горожане требовали от Корабельникова разобраться с проблемой незаконных ларьков, в нескольких случаях назывались проблемные адреса со скоплением палаток. Однако нашлись у ларьков и свои защитники.

Автор одного из обращений просила ККИ пересмотреть работу с точками торговли "фруктами и прочей ерундой" и жаловалась, что ларьки портят облик Петербурга.

Корабельников признал, что обращения с подобными требованиями поступают массово, и это говорит о существовании проблемы. По его словам, для анализа обращений в городе создали диспетчерский центр, "куда вся эта информация стекается". Сотрудники центра информируют ответственные органы о поступлении жалоб для того, чтобы те отреагировали. Помимо ККИ, противодействием незаконной торговле должны заниматься комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, администрации районов и правоохранители.

— На самом деле, у нас большая "армия", которую просто нужно правильно сориентировать и направить на решение этой задачи, — поведал вице-губернатор.

До сих пор, по его признанию, проблема незаконной торговли решалась "спорадически и несистемно". Теперь же перед городскими властями стоит задача всё систематизировать и выделить дополнительные силы и средства для противодействия нелегальным ларькам.

Сейчас в городе выявлено 126 точек, где концентрируется незаконная торговля. В первую очередь, речь идет о местах массового скопления людей — выходах из метро, пересадочных узлах, территориях у торговых центров и ряде иных локаций. Противодействовать торговцам город будет путем установки камер наблюдения, изображения с которых будет анализировать искусственный интеллект, и созданием групп реагирования на поступающие от граждан сигналы.

Не все авторы вопросов высказывались за снос торговых палаток. Так, жительница города заступилась за ликвидируемые торговые точки и рынок для садоводов близ станции метро "Удельная". "Людей надо и слушать, и слышать, и предлагать с учетом реалий им — нам — в реальном шаговом доступе достойную альтернативу", — высказалась она.

В ответ Корабельников заявил, что по истечении срока аренды торговая точка перестает приносить средства в бюджет и переходит в разряд нелегальных. Продаваемые в ней товары якобы могут стать опасными для потребителей, в связи с чем чиновники обязаны реагировать на ситуацию, продолжил он.

В целом наличие незаконных ларьков свидетельствует о популярности места среди потребителей. Коммерсанты занимаются торговлей там, где существует спрос, следовало из дальнейших рассуждений вице-губернатора. В связи с этим при освобождении территорий от ларьков чиновники должны обеспечить жителей возможностью покупать товары в привычных местах.

— Нам нужно на этих территориях обеспечить возможность жителей соответствующую продукцию приобретать. Соответственно, мы стараемся эти точки вовлекать в оборот, привлекать туда добросовестных предпринимателей, заключать с ними договоры и, таким образом, решать вопросы, — заявил он.

Корабельников призвал горожан включаться в борьбу с незаконной торговлей. Жалобы можно направлять при помощи обратной связи на портале "Госуслуги", через портал "Наш Санкт-Петербург", в приемную органов власти, на странички комитетов и губернатора в социальных сетях, перечислил он. Кроме того, для обращений петербуржцев разработан специальный чат-бот, где те могут сообщить о случаях незаконной торговли.

— У нас есть приложение "Я здесь живу", такой мини-сервис во "ВКонтакте", где мы сделали интерактивную карту, нанесли на эту карту все точки торговли, которые город считает законными. У нас торговать в городе, чтобы было понятно, можно только в тех местах, которые внесены в специальную схему. Вот эта схема на карте есть, — поведал Корабельников. Соответственно, не отмеченные в приложении торговые точки незаконны, следовало из его слов.

Свалки и плавучие дома

От незаконной торговли тема "прямой линии" сместилась к проблемам экологии в самых разных ее аспектах. Поначалу вице-губернатору пришлось отвечать на вопросы о городских водоемах. Горожане интересовались, почему они находятся "в таком ужасном состоянии" и зачем их чистят, если купаться все равно запрещено.

Корабельников выразил мнение, что купание в городе нельзя назвать хорошей идеей. В Петербурге насчитывается 24 официальных пляжа, при этом купальщикам следует ориентироваться на решения Роспотребнадзора о пригодности или непригодности тех или иных водоемов. Ведомство учитывает наличие спасателей на пляже, отсутствие наплавного мусора и донных отложений, присутствие в воде болезнетворных бактерий и вредных веществ, продолжил он.

— Комитет по природопользованию занимается очисткой водоемов от наплавного мусора и от донных отложений кошением растительности. Но есть вещи, которые я упоминал — бактерии, соли тяжелых металлов, которые невозможно вычистить физическим образом. Поэтому купаться или не купаться — это мало просто воду почистить, — высказался спикер и рекомендовал пользоваться водоемами, менее прочих подверженными воздействию человека. По его мнению, в эту категорию попадают Ладожское озеро, Финский залив и реки и озера Ленобласти.

Другой вопрос касался ситуации с Нижним Суздальским озером, где горожан лишили доступа к воде из-за проводимых работ по изменению береговой линии. Корабельников заявил, что проблема Смольному известна и что в вопросе уже разбираются правоохранительные органы.

— Мы знаем про проблему <...> в плане нарушения береговой линии и каких-то незаконных действий определенных лиц, — заверил он. — По этому вопросу уже все проверки проведены, комитетом по природопользованию города подсчитан ущерб экологической ситуации города и уже возбуждено уголовное дело. <...> Правоохранительные органы этим вопросом занимаются, правительство держит этот вопрос на особом контроле, поэтому я думаю, что мы добьемся справедливого наказания [для тех], кто себя таким образом ведет.

Еще один вопрос законности проводимых работ касался планов строительства плавучих домов в Галерной гавани. Автор обращения обращала внимание на то, что предприниматели уже вовсю занимаются продажей таких объектов.

Вице-губернатор заявил, что Смольный осведомлен о проблеме и что планы застройщика реализованы не будут. Проведенная проверка показала нарушения с договорами на пользование смежными земельными участками и на водопользование. По документам, пространство предоставлялось под обустройство понтонов для швартовки судов, но не под создание района с плавучими домами, следовало из его слов.

— Никакого жилья, естественно, там не будет, мы сделаем всё возможное для того, чтобы эти проекты закрыть и, соответственно, призвать к договорной ответственности тех, кто этим занимается. Это принципиальная позиция города, принципиальная позиция губернатора, никаких домов на воде в Галерной гавани не будет, — высказался чиновник.

Корабельников напомнил, что КГИОП обратился в суд с требованием запретить строительство. На время разбирательства работы в гавани запрещены.

— Поэтому, если хулиганы там будут продолжать строительство, будем, опять же, правоохранительные органы к этому вопросу подключать, чтобы пресечь на корню это недобросовестное предпринимательство, злоупотребление правом. Никакого жилья в Галерной гавани не будет, — еще раз заверил он.

Петербуржцы интересовались судьбой свалок в городе. Вице-губернатор ответил, что их не будет. Часть свалок осталась с советских времен, они будут вывезены или же рекультивированы. Другие подобные объекты возникают явочным порядком в наши дни, это несанкционированные свалки. С ними петербургские власти намерены бороться.

— Определенный результат у нас уже есть. Если у нас где-то лет 8-10 назад каждый год порядка 500 таких несанкционированных свалок появлялось, то сейчас этот показатель у нас снизился в пять раз. <...> На территории города достаточно большое количество несанкционированных свалок сейчас зафиксировано, их количество приближается к 200. Наша задача — каждый год это количество снижать вдвое, — поделился планами Корабельников.

Поступали вице-губернатору и вопросы на тему раздельного сбора мусора. Корабельников сослался на указы президента касательно перехода к полной переработке твердых коммунальных отходов к 2030 году. В этом году город перерабатывает 57 % ТКО, а в прошлом году этот показатель равнялся 29 %, отметил он. Полный доступ горожан к инфраструктуре раздельного сбора также должен быть обеспечен к 2030 году.

— Помимо инфраструктуры сбора отходов мы создаем инфраструктуру переработки, — отметил чиновник. — Будет построено на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти пять заводов по переработке отходов, которые нам позволят полностью решить проблему переработки мусора.

В целом переработка отходов — это мировой тренд, и Петербург будет ему следовать, пообещал Корабельников.

"Прямые линии" с вице-губернаторами проходят еженедельно по четвергам. Участник следующего эфира, равно как и его тема, пока неизвестны.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру