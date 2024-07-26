Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)Очередная "прямая линия" с вице-губернатором состоялась в Петербурге вечером 25 июля. В этот раз на вопросы горожан отвечал Станислав Казарин, в зоне ответственности которого одновременно находятся комитет по информатизации и связи и управление по развитию садоводства и огородничества. Вышло так, что рассуждать ему пришлось и о связи, и о дачах. Первой теме участники беседы уделили заметно больше внимания. Впрочем, это едва ли могло огорчить вице-губернатора, чей Telegram-канал носит название "Казарин в цифровом эфире".

Невозможно не дозвониться в поликлинику

Проведение "прямых линий" возобновилось в июле 2024 года после перерыва в несколько месяцев. Формат не предусматривает звонков в студию, спикер отвечает на заранее присланные вопросы. Мероприятие транслируется в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на страничке правительства Петербурга во "ВКонтакте".

В первые же минуты "прямой линии" Казарину пришлось отвечать на вопрос о проблемах с горячей линией по записи к врачам. Автор обращения жаловался на то, что по утрам звонки сбрасываются и из-за этого не удается занять место в очереди. "Почему нельзя увеличить технически количество мест на ожидание в очереди?" — интересовался горожанин.

В ответ Казарин заявил, что еще в 2021 году в Петербурге были централизованы все регистратуры в поликлиниках на базе телефонного номера 122. "Туда невозможно не дозвониться", — объявил вице-губернатор. По его словам, система рассчитана на приблизительно четыре тысячи одновременных подключений, причем на 70 % обращений отвечает голосовой помощник.

За и против сотовых вышек

Целый блок вопросов вице-губернатору касался мобильной связи, в том числе вышек 5G. Ситуация с их установкой не первый год тревожит умы части петербуржцев. Противники стандарта еще в 2022 году выступали на заседании рабочей группы Заксобрания по этому вопросу. Теперь же на "прямой линии" прозвучало обращение с просьбой рассказать, "когда от жилых домов, школ, детских садов и площадок уберут вышки сотовой связи".

Из ответа Казарина следовало, что вышки от образовательных учреждений уже убрали. Более того, продолжил он, в случае с вузами сейчас наблюдается обратный процесс: оборудование возвращают на стены и крыши университетских зданий.

— Сейчас вроде бы ситуация возвращается: разрешено обратно вернуть это оборудование, потому что большие студенческие кампусы, конечно, невозможно удалить от их границ сигнал сотовой связи. Да это никому не нужно, тем более что тут больше надо с радиофобией бороться, чем с этими вопросами, — заявил вице-губернатор.

Чиновник выразил надежду, что с 2025 года в Петербурге прекратится установка сотовых вышек вблизи образовательных учреждений. Он сослался на меморандум, подписанный минувшей весной крупнейшими в Петербурге сотовыми операторами, которые обязались не ставить базовые станции около школ и детсадов. "Я рассчитываю, что последние разрешения, которые были выданы там еще в прошлом году, в начале этого года, они закончатся и с нового года у нас уже будет совсем иная ситуация, связанная с размещением антенно-мачтовых сооружений", — поделился он.

В то же время в ответе на другой вопрос Казарин заявил, что в городе продолжится строительство новых мачт сотовой связи. Это обусловлено ростом интернет-трафика, который увеличивается в Петербурге примерно на 25 % в год, объяснил он. Базовые станции, поддерживающие 5G, отличаются небольшой мощностью, и потому их требуется больше, следует из слов спикера.

Камеры в парках и на контейнерных площадках

Если судить по озвученным в студии вопросам, помимо сотовых вышек петербуржцы озабочены проблемами видеонаблюдения. Так, жительница города пожаловалась на несанкционированные свалки на окраинах и спросила о возможности установки камер для фиксации нарушителей. Другой горожанин поинтересовался, нельзя ли аналогичным образом решить проблему с мусором вблизи контейнерных площадок.

— Это очень сложно. Нет электричества в этих местах, как правило, нет оптических линий связи и сотовая связь не очень качественная. Поэтому полноценно установить системы "Безопасного города" в местах несанкционированной свалки отходов технически тяжело, — начал свой ответ на первый вопрос Казарин.

Из его дальнейших рассуждений следовало, что сейчас город разрабатывает систему фотоловушек для нарушителей, причем часть территорий должна быть ими оборудована уже в следующем году.

Часть контейнерных площадок уже оснастили видеонаблюдением, обратился Казарин к следующему вопросу. Он отметил важность в этом случае системы распознавания, но сразу оговорился, что находит "не очень правильным вариантом" отслеживать нарушителей по лицам. Вместо этого планируется сосредоточиться на автомобилях, которые можно опознавать по номерам.

— Но 47 тысяч в Санкт-Петербурге подобных мест, — озвучил количество контейнерных площадок Казарин. — На каждое нужно, как минимум, две камеры, чтобы с двух сторон было зафиксировано соответствующее нарушение, а лучше даже видео. Сегодня в городе порядка 100 тысяч камер, то есть нам где-то 94 тысячи новых камер нужно только на контейнерные площадки. Это соизмеримо с существующей группировкой.

Еще один вопрос касался установки видеокамер на детских и спортивных площадках. Из слов Казарина следовало, что их в городе насчитывается от 12 до 14 тысяч, при этом около 100 площадок оборудованы видеокамерами в пилотном режиме. Планируется, что система сможет реагировать на выгул собак и появление с алкоголем, причем данные о нарушениях будут автоматически передаваться в Росгвардию для реагирования.

Газификация и дороги

От проблем информатизации беседа перетекла к вопросам садоводства. Среди прочего, речь зашла о газификации и ремонте подъездных дорог на территории Ленинградской области.

В частности, Казарин сообщил, что в Петербурге около 120 СНТ попадают в программу социальной газификации, причем 68 садоводств уже провели собрания собственников по этому вопросу. В их случае уже формируется инвестиционная программа по строительству трубопроводов, рассказал он и добавил, что чем скорее собственники проведут собрания, тем скорее их включат в нее.

Провести собрания собственников могут в том числе и муниципалитеты, указал чиновник.

— Кстати, вот выборы у нас, напоминаю, в сентябре пройдут органов местного самоуправления. Я думаю, что депутатам было бы интересно помочь [инициировать проведение собрания] своим избирателям, по крайней мере, садоводам, которые на территории избирательного округа находятся, — предположил он.

Также Казарин сообщил, что в 2024 году в Ленобласти планируется отремонтировать с участием города 16 подъездных дорог к СНТ. Их общая протяженность составит около 30 километров. Ожидается, что улучшение коснется приблизительно 27 тысяч садовых участков. В прошлом году удалось отремонтировать около 40 километров дорог, что коснулось примерно 42 тысяч участков. Тогда же, по словам Казарина, город отремонтировал "все аварийные дороги к садоводствам" в черте Петербурга.

Всего Петербург и Ленобласть договорились о ремонте 85 дорог, следует из слов спикера.

— Во многих местах, конечно, покрытия уже нет никакого, соответственно, говорить о твердом покрытии тоже не приходится, — продолжил рассуждения Казарин. — Хотя все садоводы, конечно, требуют асфальт. Но тогда сумма получается такая, что это соизмеримо с дорогами Ленинградской области. Конечно же, где-то асфальт, где-то качественный ремонт дороги, где-то все-таки будет выравнивание и отсыпка щебнем, устройство мелиорации по обочинам.

Подводя итоги "прямой линии", вице-губернатор отметил старания Смольного сделать максимально комфортным пребывание 2,5 млн петербуржцев на дачах. Также он сообщил, что объемы городского бюджета позволяют развивать цифровые технологии в Петербурге.

Следующая "прямая линия" состоится вечером в четверг, 1 августа. Кто именно из членов городского правительства будет выступать на следующей неделе, пока неизвестно.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)