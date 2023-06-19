Беглов перечислил транспортные проекты в Петербурге

Входе Петербургского международного экономического форума Северная столица заключила соглашения о строительстве автодорог, упомянул в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов, подводя итоги мероприятия. Также он перечислил ряд иных проектов в сфере транспорта, которые планируются к реализации в городе.

"Один из главных результатов форума для Петербурга — новый уровень инвестиций в транспортный каркас. Мы договорились с банком ВТБ о создании по схеме ГЧП новой магистрали М-7 с Арсенальным мостом через Неву. <...> Подписали с "Газпром-банком" соглашение по новой платной магистрали М-49 от "Лахта Центра" до Западного скоростного диаметра", — рассказал горожанам Беглов и попутно отметил, что завершение строительства Витебской развязки, первого этапа Широтной магистрали, намечено на 2024 год.

Упомянул Беглов открытие строительства новой развязки в Кронштадт и состоявшуюся церемонию закладки депо скоростного трамвая "Купчино — Шушары — Славянка", а заодно напомнил о планах приступить в этом году к строительству Большого Смоленского моста.

"А перед началом форума мы обсудили с руководителем "Автодора" Вячеславом Петушенко создание второй кольцевой дороги вокруг Петербурга и новой развязки трассы М-11 в районе аэропорта Пулково. По поручению президента России оба проекта включены в федеральные программы на 2024 и 2027 годы", — добавил градоначальник.

Ранее в понедельник депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил о том, что направил Беглову просьбу отказаться от планов строительства трассы М-7.

Фото: ЗАКС.Ру