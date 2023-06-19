Вишневский призвал Беглова отказаться от строительства магистрали с мостом через Неву

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой отказаться от планов создания автомагистрали М-7 между Шпалерной улицей и Выборгским шоссе. Парламентарий призвал его отменить подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерении построить трассу.

В своем обращении Вишневский указал, что существующий проект предполагает прохождение дороги по эстакаде над железнодорожной линией через Удельный парк. Против строительства в зеленой зоне выступают местные жители, уточнил он и добавил, что реализация проекта "приведет к резкому ухудшению экологического состояния в этой рекреационной зоне <...> и неизбежной вырубке части парка".

Само строительство М-7 вызывает "серьезные вопросы", полагает депутат. В частности, он поинтересовался необходимостью строительства трассы, которая соединит два берега Невы при помощи разводного моста, "что не обеспечивает непрерывного движения". Также он спросил у Беглова, проводились ли исследования востребованности подобной магистрали, изучались ли экологические последствия строительства в Удельном парке эстакады или тоннеля для прохождения трассы, а также проводились ли сравнительные расчеты экономической целесообразности строительства тоннеля и эстакады.

"Прошу вас отменить указанное соглашение о намерениях, с возможным возвращением к обсуждению вопроса о каком-либо строительстве магистрали М-7 только после принятия нового Генерального плана", — завершил письмо Беглову Вишневский.

Соглашение о намерениях построить трассу подписали на ПМЭФ Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Для реализации проекта планируется привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций.