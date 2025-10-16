"Фонтанка": В Петербурге отменили губернаторскую выплату для добровольцев СВО

Власти Петербурга отменили губернаторские выплаты в размере 1,6 млн рублей добровольцам при заключении контракта об участии в СВО, сообщила 16 октября "Фонтанка" со ссылкой на участников формирования "БАРС", подписавших бумаги в августе 2025 года. Информацию изданию подтвердили в информационно-справочной службе комитета по социальной политике.

Не получившие денег добровольцы обратились в районные отделы социальной защиты населения. Там военным сообщили, что выплаты им отменены в соответствии с постановлением правительства Петербурга от 26 августа. Документ предусматривает отмену перечисления средств добровольцам с 1 августа. В ответ военнослужащие обратились в приемную губернатора.

В комитете по соцполитике уточнили, что отмена губернаторских выплат касается только добровольцев. Граждане, заключившие обычный контракт с Минобороны, по-прежнему вправе претендовать на деньги.

Как отмечает издание, контракты с "БАРС" подписываются на 12 месяцев, а обычные контракты фактически бессрочные.

Общая сумма выплат при заключении контракта в Петербурге составляет 2,5 млн рублей. Деньги идут как из регионального, так и из федерального бюджета. Из них 1,6 млн рублей приходится непосредственно на губернаторские выплаты, а еще 500 тысяч рублей полагается за трудоустройство кандидата на предприятие Петербурга, предложенное при заключении контракта.

На прошлой неделе в Ленобласти увеличили размер единовременной выплаты за контракт с Минобороны до 2,8 млн рублей, до этого ее размер был на 300 тысяч меньше. В сумму входят 2 млн рублей от правительства региона, 400 тысяч рублей из федерального бюджета и земельный сертификат.

Андрей Казарлыга / Фото: Минобороны