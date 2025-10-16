Смольный: Добровольцы из Петербурга получат выплаты за август и сентябрь

Участники специальной военной операции, заключившие контракт не с Министерством обороны, получат выплаты из бюджета Петербурга, заявили в Смольном после публикации издания "Фонтанка" о трудностях с получением денег военнослужащими из формирования "БАРС". Заявление пресс-секретаря губернатора Петербурга Инны Карпушиной приводит "Фонтанка":

"Все предусмотренные правительством Петербурга выплаты участникам СВО, заключившим контракты с Министерством обороны, производились и производятся в полном объеме. Выплаты военнослужащим, подписавшим контракт о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования, производятся в том числе за август и сентябрь", – цитируют Карпушину журналисты 16 октября.

Ранее издание сообщило, что несколько участников формирования "БАРС" не смогли получить выплаты за август. При обращении в районные отделы социальной защиты населения им заявили, что выплаты якобы отменены постановлением правительства Петербурга от 26 августа.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру