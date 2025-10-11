Суд арестовал главу администрации Лужского района Намлиева по делу о взятке

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу до 9 декабря главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева, сообщила 11 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2024 года Намлиев обратился к гендиректору ООО "Зенит-Групп" Владимиру Федотову с предложением о передаче ему взятки за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Федотов якобы перечислил после этого 1 млн рублей на счет посредника, в роли которого выступил индивидуальный предприниматель.

Из полученных средств посредник будто бы перевел 244,7 тысячи рублей в оплату мебели для помещения Намлиева, еще 404,4 тысячи — за дизайн-проект здания, а остаток в размере 350,7 тысячи обналичил и затем передал главе администрации.

Как отметила судебная пресс-служба, к моменту предполагаемой передачи взятки "Зенит-Групп" выполняло четыре муниципальных контракта на общую сумму 45 млн рублей.

Намлиев и Федотов были задержаны 10 октября. Федотов подозревается в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ), его также арестовали до 9 декабря. Обвинение Намлиеву предъявили в субботу, вину он не признал. Защита чиновника ходатайствовала о домашнем аресте.

О задержании Намлиева стало известно в субботу днем. В администрации Лужского района и по местам жительства фигурантов провели обыски.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)