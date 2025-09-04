Проблемы с оплатой в метро возникли из-за сбоя в системе

Утром 4 сентября пассажиры петербургского метрополитена столкнулись с проблемами при оплате проезда. В самой подземке сбой объясняют неполадками в системе виртуального проездного билета (ВПБ), сообщила "Фонтанка.ру".

"После перезагрузки программного обеспечения все турникеты запущены в работу", — заявили изданию в пресс-службе метрополитена.

Конкретная причина сбоя пока неизвестна, однако в подземке заявили, что проблема произошла внутри системы ВПБ.

В пресс-службе петербургской прокуратуры сообщили, что в ведомстве начали устанавливать все причины произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер.

По данным издания, жалобы на работу турникетов начали поступать с самого открытия станций. Сбой мог затронуть все станции метрополитена. Оплата проезда была недоступна как по банковской карте, так и по "Подорожнику" и "Единой карте петербуржца". Работники станций просили пассажиров приобретать жетоны в кассе.



Напомним, с начала учебного года родители школьников начали сообщать о сбоях в работе электронного дневника. Пользователи жалуются на проблемы при входе в систему. В комитете по образованию заявили, что система работает в штатном режиме, и призвали пользователей Android обновить приложение. Разработчики пообещали представить обновления для iOS в скором времени.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру