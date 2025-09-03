В Петербурге жалуются на сбои в работе электронного дневника

Родители петербургских школьников жалуются на проблемы при входе в электронный дневник, сообщила "Фонтанка.ру" 3 сентября. В городском комитете по образованию заявили, что сервис работает в штатном режиме.

С начала августа вход в электронный дневник возможен только через "Госуслуги". Как сообщает издание, после 1 сентября в комментариях под публикациями "Дайджеста петербургского образования" с инструкцией стали появляться жалобы родителей на обновленную работу сервиса.

Так, у некоторых родителей не получается зайти в сервис через мобильное приложение, другие сообщают о проблемах при открытии дневника через браузер. При этом тем, кто жаловался на работу приложения на устройствах Apple, разработчики пообещали представить обновление для iOS в ближайшие дни.

В комитете по образованию "Фонтанке.ру" заявили, что не наблюдает массовых сбоев в приложении, а сам сервис продолжает работу в штатном режиме. Для корректного функционирования приложения на устройствах Android в ведомстве посоветовали установить обновление через RuStore.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Ленобласти школьные и родительские чаты на платформе "Сферум" начали интегрировать с отечественным мессенджером MAX. В мессенджере также станут доступны электронные дневники, интерактивные доски и специальные образовательные сервисы.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash