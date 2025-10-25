Справедливороссы вернулись к прежнему названию

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" вновь сменила название и вернулась к сокращенному "Справедливая Россия". Соответствующие изменения единогласно утвердили на XV съезде партии 25 октября в Москве. Полное официальное название партии теперь "Социалистическая партия "Справедливая Россия".

Во время съезда в качестве обоснования смены названия озвучивалось мнение о том, что сегодня все сторонники СРЗП являются одним целым, а привычное название положительно скажется на узнаваемости партии, например, во время выборов.

Справедливороссы сменили название в феврале 2021 года после объединения с движениями "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина.

Также на съезде намерены рассмотреть вопрос об избрании партии и членов президиума. На пост лидера вновь предложен Сергей Миронов. В состав президиума из Петербурга предлагается внести кандидатуру депутата Госдумы Елены Драпеко и руководителя городского отделения партии Надежды Тихоновой.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру