На субботник в Петербурге вышли 150 тысяч человек

По предварительным подсчетам, в общегородском субботнике, который прошел в Петербурге 25 октября, приняли участие 150 тысяч человек. Такие данные привел председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своих соцсетях.

В мероприятиях по уборке Северной столицы приняли участие в том числе члены правительства города, чиновники, депутаты Заксобрания, а также представители крупных компаний. Среди последних, например, АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Губернатор города Александр Беглов посетил этим утром парк 300-летия Санкт-Петербурга. Там он вместе с представителями волонтерских объединений посадил молодую ель, а также наградил участников конкурса детского рисунка.

Константин Леньков / Фото: Смольный