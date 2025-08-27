Петербургское метро выделило 1,5 млрд рублей на защиту станций и тоннелей

ГУП "Петербургский метрополитен" ищет подрядчика для защиты станций и тоннелей, обратил внимание "Коммерсантъ" 27 августа. На эти цели подземка готова выделить до 1,5 млрд рублей.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 26 августа. Метрополитен рассчитывает, что защиту станций и тоннелей будут обеспечивать специально оснащенные мобильные группы быстрого реагирования. Они должны будут работать круглосуточной и реагировать на подготовку или совершение "актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности".

Оказывать услуги по защите станций и тоннелей подрядчик должен будет в течение двух лет – с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2027 года. Всего мобильные группы должны будут работать на 146 локациях. Среди них, в том числе, значатся еще не открытые станции "Путиловская" и "Казаковская" ("Юго-Западная").

Напомним, ранее метрополитен объявил конкурс на поиск подрядчика для разработки документации капитального ремонта станции "Гражданский проспект". На разработку проекта подземка готова выделить до 94 млн рублей, документация должна быть готова к 17 января 2028 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру