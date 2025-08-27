Экс-глава ГУ МВД Петербурга Умнов приговорен к 12 годам колонии

Хамовнический суд Москвы огласил 27 августа приговор бывшему главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову и прочим фигурантам о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщило РИА "Новости". Умнова приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей.

Бывший замглавы петербургского Главка Иван Абакумов получил 11,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 25 млн рублей, экс-главе регионального УГИБДД ГУ МВД Алексею Семенову назначили 10,5 лет колонии и штраф в размере 10 млн рублей. По сообщению ТАСС, экс-начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева получила 10 лет колонии.

Месяцем ранее прокурор запросил для Умнова 12 лет колонии строгого режима, для Абакумова — 11,5 лет, для Семенова и Копьевой — по 11 и 10 лет соответственно. Также он ходатайствовал о назначении штрафов Умнову и Абакумову в размере 35 млн рублей каждому, Копьевой — в размере 25 млн и Семенову — в размере 9 млн рублей. Кроме того, гособвинение просило изъять в пользу государства земельные участки и жилые помещения, маломерные суда и автомобили, находящиеся на балансе НКО "Фонд содействия программам ГУВД".

Напомним, так называемое "дело трех генералов" было возбуждено в июле 2022 года. Сперва фигурантов обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), однако позже состав переквалифицировали на получение взяток. Следствие полагало, что фигуранты могли участвовать в незаконных поборах с предпринимателей для Фонда содействия программам ГУВД, общую сумму полученных средств оценили в 64,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру