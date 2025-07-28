Экс-главе ГУ МВД Петербурга Умнову запросили 12 лет колонии

Государственное обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для бывшего начальника ГУ МВД по Петербургу Сергея Умнова по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил 28 июля "Деловой Петербург". Рассмотрением дела занимается Хамовнический суд Москвы.

Также прокурор попросил назначить Умнову штраф в размере 35 млн рублей. Экс-главе УГИБДД ГУ МВД по региону Алексею Семенову обвинение запросило 11 лет колонии и штраф в размере 9 млн рублей, бывшему замначальника регионального ГУ МВД Ивану Абакумову — 11,5 лет колонии и 35 млн рублей штрафа, а бывшему начальнику правового отдела УГИБДД Елене Копьевой — 10 лет колонии и 25 млн рублей штрафа.

Вину подсудимых гособвинение сочло доказанной. Помимо прочего, прокурор просил лишить фигурантов званий и наград, запретить им работу в правоохранительных органах, а также изъять у них земельные участки, жилье, маломерные суда и машины, находящиеся на балансе НКО "Фонд содействия программам ГУВД".

Уголовное дело в отношении высокопоставленных правоохранителей возбудили в июле 2022 года. По версии следствия, фигуранты якобы получали от предпринимателей незаконные пожертвования в региональный Фонд содействия программам ГУВД в 2010-х годах. Общую сумму полученных средств оценили в 64,6 млн рублей.

Сам Умнов заявлял о том, что вину не признает. Отметим, что защита настаивала на рассмотрении дела в суде Петербурга, однако в этом ей было отказано. В свою очередь, Генпрокуратура настаивала на рассмотрении дела именно в столичном суде, объясняя это авторитетом фигурантов в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру