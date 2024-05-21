Защита не смогла добиться рассмотрения "дела трех генералов" в Петербурге

Сторона защиты не смогла добиться изменения подсудности "дела трех генералов" и рассмотрения его в суде Северной столицы, сообщил 21 мая "Деловой Петербург" со ссылкой на адвоката Михаила Крылова, представляющего интересы бывшего начальника управления ГИБДД по региону Алексея Семенова. Отказ в этом вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда.

В соответствии с вынесенным решением, рассмотрением уголовного дела займется Хамовнический суд Москвы. Крылов заявил изданию, что мотивировочная часть решения еще не была изготовлена. Решения о возможной подаче жалоб будут приниматься по результатам ознакомления с готовым документом, отметил он.

"Мы получим полную копию решения и после его изучения решим, будем ли подавать жалобы", — заявил адвокат.

Фигурантами дела выступают бывший начальник петербургского главка Сергей Умнов вместе с бывшими коллегами Иваном Абакумовым и Алексеем Семеновым. Их обвиняют в получении незаконных пожертвований от предпринимателей в региональный Фонд содействия программам ГУВД, что было квалифицировано как получении взяток (ст. 290 УК РФ). Общая сумма полученных средств составила почти 65миллионов рублей, полагает следствие.

О том, что рассмотрением дела займется Хамовнический суд, стало известно в минувшем марте.

Фото: ЗАКС.Ру