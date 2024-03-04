"Делом трех генералов" займется суд в Москве

Рассмотрением уголовного дела в отношении трех генералов МВД из Петербурга займется Хамовнический суд Москвы, рассказала 4 марта глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева. Рассмотрением вопроса об изменении территориальной подсудности занимался в понедельник Верховный суд.

"Верховный суд РФ сегодня изменил подсудность уголовного дела в отношении генералов Умнова, Семенова, Абакумова и иных лиц. Дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Речь идет о разбирательстве по делу о получении взяток (ст. 290 УК РФ) высокопоставленными сотрудниками МВД в Петербурге. В числе фигурантов дела оказались экс-начальник петербургского главка Сергей Умнов вкупе с бывшими коллегами Иваном Абакумовым и Алексеем Семеновым. Им вменяют поучение от предпринимателей незаконных пожертвований в региональный Фонд содействия программам ГУВД на общую сумму почти в 65 миллионов рублей в 2010-х годах.

Расследование дела было завершено в середине февраля. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура ходатайствовала о переносе процесса в Москву. Причиной этого назывались сомнениями надзорного ведомства в объективности процесса из-за авторитета у фигурантов в Петербурге. Первоначально рассмотрение ходатайства было назначено на 1 марта, однако позже его перенесли на 4 марта.

Фото: ЗАКС.Ру