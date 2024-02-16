Завершено расследование "дела трех генералов" петербургского УМВД

Следственные органы довели до конца расследование коррупционного дела трех генералов МВД из Петербурга. Речь идет о бывшем руководителе петербургского главка Сергее Умнове, а также его бывших коллегах Иване Абакумове и Алексее Семенове, находящихся в Москве под арестом по обвинению в получении взяток (ст. 290 УК). Об этом пишет "Деловой Петербург".

В ближайшее время Генпрокуратура должна будет утвердить обвинительное заключение, после чего дело поступит в суд.

По версии следствия, фигуранты в 2010-х годах незаконным способом пополняли региональный Фонд содействия программам ГУВД, принимая взятки от бизнесменов. Общий объем такого рода пожертвований оценивается почти в 65 млн рублей. Ни один из арестантов, находящихся под стражей с 2022 года, не признает вину. Всего в деле 11 однотипных криминальных эпизодов.

Адвокат бывшего главы регионального УГИБДД Семенова Михаил Крылов утверждает, что его подзащитный непричастен к преступлениям, поскольку в период их совершения не обладал достаточными полномочиями. Кроме того, адвокат считает, что СК выбрал неверную статью Уголовного кодекса для преследования генералов.

Фото: ЗАКС.Ру