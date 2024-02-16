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Новости 13:34

Завершено расследование "дела трех генералов" петербургского УМВД

фото ЗакС политика Завершено расследование "дела трех генералов" петербургского УМВД

Следственные органы довели до конца расследование коррупционного дела трех генералов МВД из Петербурга. Речь идет о бывшем руководителе петербургского главка Сергее Умнове, а также его бывших коллегах Иване Абакумове и Алексее Семенове, находящихся в Москве под арестом по обвинению в получении взяток (ст. 290 УК). Об этом пишет "Деловой Петербург".

В ближайшее время Генпрокуратура должна будет утвердить обвинительное заключение, после чего дело поступит в суд.

По версии следствия, фигуранты в 2010-х годах незаконным способом пополняли региональный Фонд содействия программам ГУВД, принимая взятки от бизнесменов. Общий объем такого рода пожертвований оценивается почти в 65 млн рублей. Ни один из арестантов, находящихся под стражей с 2022 года, не признает вину. Всего в деле 11 однотипных криминальных эпизодов.

Адвокат бывшего главы регионального УГИБДД Семенова Михаил Крылов утверждает, что его подзащитный непричастен к преступлениям, поскольку в период их совершения не обладал достаточными полномочиями. Кроме того, адвокат считает, что СК выбрал неверную статью Уголовного кодекса для преследования генералов.

Фото: ЗАКС.Ру


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