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Петербургским генералам МВД продлили арест до декабря в рамках дела о злоупотреблении полномочиями

фото ЗакС политика Петербургским генералам МВД продлили арест до декабря в рамках дела о злоупотреблении полномочиями

Высокопоставленным силовикам из Петербурга, являющимся фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями — Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семёнову — продлили срок содержания в СИЗО до 5 декабря, информирует РЕН ТВ из Басманного райсуда Москвы.

Умнов, напомним, является помощником главы МВД, Абакумов — экс-замначальника петербургского Главка, а Семёнов — руководителем управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, обвиняемые якобы использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО в личных целях.

Ранее в четверг, 1 сентября, стало известно, что бывший глава петербургской полиции Сергей Умнов подхватил в столичном СИЗО коронавирус.


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