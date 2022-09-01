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Новости 14:39

Генерал Умнов подхватил коронавирус в СИЗО Москвы

фото ЗакС политика Генерал Умнов подхватил коронавирус в СИЗО Москвы

Помощник главы МВД, генерал Сергей Умнов подхватил коронавирусную инфекцию в стенах столичного следственного изолятора, информирует РЕН ТВ.

Сообщается также, что Басманный суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Умнову в виде содержания под стражей, однако он лично не сможет присутствовать ввиду болезни.

Умнов и ряд других высокопоставленных силовиков является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Всех обвиняют в том, что они распоряжались по своему усмотрению средствами из Фонда содействия программам ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Вместе с ними по делу проходит находящаяся под стражей бывшая глава отдела правового обеспечения управления ГИБДД Елена Копьева.

В 2012-2019 годах Умнов руководил петербургским главком МВД. 


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