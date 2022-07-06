Петербургское прошлое Умнова

Фото ЗАКС.Ру от 30 января 2019 года

Басманный суд Москвы 6 июля арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова, который ранее около семи лет руководил ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Умнова вместе с еще тремя людьми подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). ЗАКС.Ру вспоминает участие ныне фигуранта уголовного дела в политических сюжетах Петербурга.

Фонд для своих нужд

По данным СМИ, ФСБ провело обыски у Умнова еще 5 июля. Потом его задержали и отправили в изолятор временного содержания, пишет "Фонтанка". После обысков задержали еще бывшего заместителя Умнова и начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семёнова, а также бывшего замначальника по тылу ГУ МВД по Петербургу Ивана Абакумова, писали СМИ.

В МВД России сообщили, что дело о злоупотреблении должностными полномочиями в Следственном комитете возбудили еще в июне 2020 года.

"Установлено, что в период с 2016 по 2020 гг. несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".

МВД перечислило только троих фигурантов дела, но позже пресс-служба Мосгорсуда отчиталась о поступлении в Басманный суд дел об аресте четверых человек. Помимо Умнова, Семенова и Абакумова, следствие попросило арестовать некую Елену Копьёву. Она раньше была руководительницей юридического отдела УГИБДД по Петербургу, пишет "Фонтанка".

По информации СМИ, Умнов свою вину не признает. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца до 5 сентября, проинформировала пресс-служба столичных судов. Там же сообщалось, об аналогичном аресте Кипьёвой и Абакумова (до 6 сентября). На момент публикации материала заседание по избранию меры пресечения Семенову продолжалось.

Проблемные подчиненные

Умнов работает в органах внутренних дел с 1986 года. С 2011 года был заместителем начальника ГУ МВД по Петербурга и Ленобласти, а в марте 2012 года его назначили руководителем силового ведомства. На этой должности Умнов проработал до февраля 2019 года, пока не перешел в центральный аппарат Министерства внутренних дел.

На переходный период с заместителя в руководители ГУ МВД по Петербургу Умнова пришелся громкий скандал: в городе после избиения полицейским скончался 15-летний подросток. В январе 2012 года правоохранители задержали юношу при попытке ограбления женщины, после отдела он был доставлен в больницу, где скончался. Следствие выяснило, что подросток умер после жестокого избиения. Участковый 75-го отдела полиции Денис Иванов по подозрению в совершении преступления был задержан и сознался. Позже суд приговорил Иванова к 6,5 годам лишения свободы. Начальник участкового Валерий Белоцерковский подал в отставку, но в мае Умнов сообщил, что тот еще находится в рядах полиции. Позже Белоцерковский все же покинул ряды правоохранительных органов и стал чиновником, сейчас он - замглавы администрации Фрунзенского района.

Бывали случаи, когда Умнов все же увольнял начальников ведомства за проступки подчиненных. Например, в 2014 году он снял с должности руководителя ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области Олега Коченогова из-за мошенничества подчиненных, а потом и вовсе уволил все руководство УМВД по Красногвардейскому району после задержания сотрудников этого отделения.

В ноябре 2015 года активист Федор Горожанко сообщил, что раздавал брошюры о коррупции, за что был жестко задержан - у него диагностировали сотрясение мозга. В том же году в 26-ом отделе полиции был застрелен мужчина. После расследования этого инцидента по статье о причинении смерти по неосторожности сотрудник уголовного розыска Андрей Артемьев был приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии. А в 2017 году в пытках обвинили нескольких сотрудников управления МВД по Невскому району.

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания регулярно обращали внимание на подобные инциденты и требовали встречи с Умновым. Но руководитель ГУ МВД посещал ЗакС только в рамках своего ежегодного отчета.

Против митингующих и "экстремистов"

Депутаты высказывали Умнову претензии и по протестным акциям. В частности, парламентариев не устроило задержание активистов за рисунки на асфальте у здания Законодательного собрания. Оппозиционеры в 2012 году решили провести акцию "Нарисуй митинг" против законопроекта о повышении штрафов за нарушения на митингах. За них вступились депутаты. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов просил Умнова всех отпустить, а депутат Александр Кобринский написал главе полицейских запрос о правомерности задержания людей.

Позже ситуация улучшилась: тогда уполномоченный по правам человека Александр Шишлов отметил, что на акции 12 июня 2012 года полицейские действовали профессионально и никаких инцидентов не было. Меньше чем через месяц на одной из акций задержали журналистов ТАСС Ивана Скиртача и РБК Daily Сергея Ковальченко и составили на них протоколы о неповиновении законному требованию полиции. Умнов заявил, что сотрудников СМИ после проверки документов необходимо отпускать. В пресс-службе МВД сообщили, что попросят суд прекратить административное производство в отношении журналистов. Суд так и поступил.

В январе 2017 года оппозиционные депутаты устроили встречу с избирателями на Марсовом поле, где выступали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В ГУ МВД посчитали использование там громкоговорителей нарушением и попросили прокуратуру проверить парламентариев. Им об этом на заседании ЗакСа рассказал сам Умнов.

Действия полицейских при разгоне акций продолжали становиться причиной недовольства депутатов. Парламентарий от фракции "Яблоко" Борис Вишневский попросил прокуратуру проверить работу правоохранителей на антикоррупционной акции в марте 2017 года. На ней снова задерживали журналистов, которые жаловались на применение к ним полицейскими грубой силы. Нарушали правоохранители права задержанных и на другой акции 2017 года, заявил тогда омбудсмен Шишлов. На выступлении перед депутатами в начале 2018 года Умнов заявил, что все действия полицейских на митингах законны.

Последняя встреча Умнова и парламентариев в начале 2019 года прошла без вопросов о нарушениях со стороны полицейских. На том отчете перед петербургским ЗакСом Умнов рассказал о 12 "деяниях экстремистской окраски", зафиксированных петербургским управлением МВД в 2018 году. Речь шла о делах за репосты и записи в социальных сетях. Умнов конкретные дела не озвучил, а только заявил, что центр "Э" противодействует терроризму и экстремизму, а также борется с бандформированиями и охраняет покой петербуржцев от участников несанкционированных митингов.

Тогда депутатов волновало, уходит ли Умнов на повышение в Москву. Он сказал, что не уходит, но напомнил, что решения принимает руководство. Через несколько дней стало официально известно переводе Умнова в столицу.

София Саттарова