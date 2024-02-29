"ДП": Генпрокуратура предложила судить петербургских генералов МВД в Москве

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством о назначении одного из районных судов Москвы в качестве площадки для проведения процесса над тремя генералами МВД из Северной столицы, сообщил 29 февраля "Деловой Петербург" со ссылкой на свои источники. В виду имеется уголовное дело о получении взяток (ст. 290 УК РФ), фигурантами которого выступают экс-глава петербургского главка Сергей Умнов с бывшими коллегами Иваном Абакумовым и Алексеем Семеновым.

Место для рассмотрения уголовного дела ВС должен определить в пятницу, 1 марта. Как передает издание, надзорное ведомство обосновало свою просьбу наличием у Умнова и Семенова авторитета и связей у госслужащих, в правоохранительных и судебных органах Петербурга. В связи с этим они могут повлиять на ход и результаты рассмотрения дела в случае, если оно будет рассматриваться в судах Петербурга или Ленобласти, опасается Генпрокуратура.

Защитник Семенова Михаил Крылов раскритиковал подобную позицию ведомства, сославшись на произошедшее ранее переназначение председателя Горсуда Алексея Лакова на новый срок. По версии адвоката, это свидетельствует об отсутствии претензий к судье касательно его работы. "Никаких нареканий в работе председателя горсуда Петербурга по контролю за объективностью и обеспечению независимости, беспристрастности судей города, у президента РФ и Верховного суда РФ — нет", — заявил он.

О завершении расследования дела "трех генералов" стало известно 16 февраля. По версии следствия, фигуранты могут быть причастными к незаконным поборам с бизнесменов ради пополнения регионального Фонда содействия программам ГУВД в 2010-х годах. Предположительно, с их помощью фонд получил в общей сложности 65 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру