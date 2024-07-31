Экс-глава петербургского ГУ МВД Умнов не признал вину в получении взятки

Бывший начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал Сергей Умнов не признал вину в получении взяток во время первого заседания по его делу в Хамовническом суде Москвы, сообщили ТАСС 31 июля.

"Виновным я себя не признаю. Обвинение неконкретно и мне непонятно, в чем состояла взятка?",- заявил суду Умнов. Другие фигуранты дела тоже не признали вину.

Среди обвиняемых экс-помощник главы МВД генерал-лейтенант Умнов, бывший начальник УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Алексей Семенов, бывший замначальника ГУ МВД Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева. Всего по делу проходят 8 человек.

Умнова и других фигурантов дела задержали и арестовали в июле 2022 года. Сначала им вменили превышение должностных полномочий (ст.285 УК), в ходе расследования статью переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК).

Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором во время заседания Хамовнического суда, общая сумма инкриминируемых взяток могла составить 64,6 млн рублей.

"Подсудимые действовали в составе организованной группы, имея корыстный умысел, используя служебное положение", - сказал гособвинитель.

Напомним, что Умнов с 2012-го по 2019 год был начальником Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. С 2019 года вплоть до задержания был помощником министра внутренних дел Российской Федерации.

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