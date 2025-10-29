Петербург и Белоруссия заключили девять новых соглашений

Девять соглашений о сотрудничестве подписали 29 октября губернатор Александр Беглов и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в Смольном, сообщили в администрации главы города. Церемония прошла в рамках ХV заседания Совета делового сотрудничества между Петербургом и Белоруссией.

В своей речи Беглов выразил заинтересованность в развитии партнерства с соседней страной.

"Мы видим перспективы в торговле, промышленной кооперации, транспорте, коммунальном хозяйстве, науке, образовании, медицине. Считаю важным продолжать работу по объединению производств и созданию конкурентной продукции. Для этого у нас есть все условия и возможности", — заявил губернатор.

В числе подписанных документов оказались соглашение о намерениях по поставкам уборочной машины компании "Амкодор" для работы на узких улицах, документ о расширении сотрудничества в производстве лифтов, а также "дорожная карта" по конкурсному отбору и финансированию проектов образовательных и научных организаций.

Кроме того, был подписан план-график строительства Центра белорусской техники на Внуковской улице. Старт работам дали на месте работ Беглов и Турчин, которые заложили капсулу с посланием потомкам в основание будущего комплекса.

В рамках визита в Петербург Турчин посетил в сопровождении Беглова Пискаревское мемориальное кладбище. Стороны возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина", а также к знаку на Аллее Памяти, установленному для увековечения подвига белорусов, защищавших Ленинград.

