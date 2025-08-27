Невский проспект открыли после двухнедельного ремонта

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 августа дал старт движению по отремонтированному Невскому проспекту, сообщила пресс-служба градоначальника. Работы длились почти две недели.

"Перед подрядчиком была поставлена сложная задача – провести ремонт в сжатые сроки и с максимальным качеством. За 13 дней он выполнил сложную работу. Город жёстко контролировал каждый шаг. Проверяли качество работ и материалов. Наши дорожные строители ещё раз показали свою способность решать любые задачи", - заявил Беглов.

Всего были обновлены около 74 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Ежедневно в ремонте проспекта принимали участие 275 рабочих и 150 единиц техники.

В ходе работ был отремонтирован участок проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Его общая протяженность превышает 2,7 км. Специалисты сняли старый асфальт и заложили новое дорожное покрытие, а также отремонтировали люки колодцев. В местах повышенной нагрузки, например, у автобусных остановок, дорожники уложили более 26 тысяч квадратных метров армированной сетки, а также два слоя асфальта увеличенной толщины (7 и 6 см).

Параллельно с ремонтом Невского проспекта рабочие также обновили покрытие на Казанском, Зелёном и Аничковом мостах и на Дворцом проезде. Также были отремонтированы трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов.

Беглов подчеркнул, что в следующем году в городе намерены также отремонтировать Старо-Невский проспект от площади Восстания до площади Александра Невского. По его словам, проектирование уже началось.

Напомним, ремонт Невского проспекта стартовал 13 августа. Тогда работы велись на участке между набережной Мойки и Садовой улицей. 18 августа из-за работ перекрыли движение на отрезке от Адмиралтейского до Литейного проспекта. 21 августа дорожники приступили к ремонту участка от Садовой улицы до площади Восстания. В связи с работами сразу у нескольких автобусов и троллейбусов изменился маршрут движения, а в петербургской подземке уменьшали межпоездной интервал на зеленой ветке. В часы пик он составляет 2:00 – 2:45 минуты.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного