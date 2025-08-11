На зеленой ветке метро стали чаще ходить поезда

Межпоездной интервал уменьшится на Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена в связи с ремонтом Невского проспекта, сообщила 11 августа пресс-служба подземки Петербурга. Поезда начнут ходить чаще с 11 августа.

"С 11.08.2025 года за счет увеличения парности поездов в часы пик он [межпоездной интервал] составит 2:00 – 2:45 минут", - говорится в публикации.

В пресс-службе метрополитена отметили, что эта мера была предпринята в связи с закрытием движения общественного наземного транспорта из-за ремонта Невского проспекта.

Ранее в комитете по транспорту рассказали, что с 6 по 27 августа маршруты следования изменятся у троллейбусов №№ 1, 7, 11, 22, а троллейбус № 5 будет временно отменен. Кроме того, из-за ремонта на период с 6 по 12 августа были перенесены остановки "Ст. м. "Гостиный двор", "Дворец творчества юных", "Литейный пр." и "Ст. м. Невский пр.".

Отметим, что с 6 по 12 августа идет подготовительный этап перед ремонтом. Сам ремонт дорожного полотна пройдет с 13 по 27 августа.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру