Из-за ремонта Невского проспекта изменились маршруты троллейбусов

Маршруты нескольких троллейбусов изменятся на время дорожных работ на Невском проспекте, сообщили 6 августа в комитете по транспорту.

Так, корректировки с 6 по 27 августа будут у троллейбусов №№ 1, 7, 11, 22. Маршрут № 5 временно отменен. Для троллейбуса № 1 изменения следующие:

В прямом направлении – по действующей трассе до Невского пр., далее Суворовский пр., Лафонская ул., ул. Бонч-Бруевича;

в обратном направлении – Тульская ул., Суворовский пр., Невский пр., далее по действующей трассе.

Информацию о других маршрутах можно получить на сайте "Организатора перевозок".

Кроме того, на период с 6 по 12 августа из-за ремонта дороги были перенесены остановки "Ст. м. "Гостиный двор" (к дому 54 на Невском проспекте), "Дворец творчества юных" (переносится вперед по ходу движения к Караванной улице), "Литейный пр." (к дому 70 и 51-53 на Невском проспекте) и "Ст. м. Невский пр." (к дому 25 на Невском проспекте).

Напомним, в начале августа начались ремонтные работы на Невском проспекте. Выданные "Мостотресту" ордера будут действительны с 3 августа по 3 сентября, работы будут проводиться поэтапно.

фото ЗАКС.Ру