Беглов: ремонт Невского проспекта завершен на 50%

В ходе ремонта Невского проспекта уже завершены работы на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, сообщила пресс-служба Смольного 21 августа. Это составляет почти половину всей длины главной улицы Петербурга.

"Дорожники выполнили 50% запланированного объема. Перед ними поставлена задача – привести в порядок центральную магистраль Петербурга в сжатые сроки и с максимальным качеством. Ежедневно задействовано 145 единиц спецтехники, 275 специалистов. Сегодня этот объект дорожного ремонта – рекордный в городе по количеству привлеченных ресурсов", – прокомментировал ход работ губернатор Петербурга Александр Беглов.

Рабочие отремонтировали уже 1,3 км дороги, а общая протяженность Невского проспекта составляет 2,7 км. Сейчас движение по участку от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы вновь открыто. Как подчеркивается в публикации Смольного, во время работ на этом отрезке рабочие также обновили дорожное покрытие на Казанском мосту через канал Грибоедова и на Зелёном мосту через Мойку.

Теперь дорожники приступили к работам на участке от Садовой улицы до площади Восстания. Всего в ходе ремонта будут обновлены 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Ожидается, что полностью работы на Невском проспекте будут завершены 27 августа. Открыть движение по нему планируют 28 августа. Это первый комплексный ремонт улицы, потребовавший перекрытия движения, за семь лет.

Напомним, ремонт Невского проспекта начался 13 августа. Тогда была перекрыта часть проспекта между набережной Мойки и Садовой улицей. 18 августа стартовал четвертый этап работ, недоступным для движения стал отрезок от Адмиралтейского до Литейного проспекта. В связи с ремонтом сразу у нескольких автобусов и троллейбусов изменился маршрут движения, а в петербургской подземке уменьшили межпоездной интервал на зеленой ветке. В часы пик он составляет 2:00 – 2:45 минуты.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного