Часть Невского проспекта перекрыли из-за работ

Четвертый этап работ на Невском проспекте стартовал 18 августа, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Для движения транспорта закрыта часть проспекта.

Как говорится в публикации комитета, перекрыт участок Невского проспекта от Адмиралтейского до Литейного проспекта. Движение на этом отрезке будет открыто только на перекрестке Невского проспекте с Садовой улицы, а также на перекрестке с набережной реки Фонтанки.

Фото: telegram-канал КРТИ

В связи с этим в ведомстве призвали тщательнее планировать свои поездки. Так, в КРТИ предлагают объезжать перекрытия через Садовую улицу по Гороховой и через Литейный проспект по улице Белинского. Судя по данным "Яндекс.Карт", по состоянию на 10:30 на Садовой улице, а также улицах Пестеля и Белинского образовались пробки.

Как подчеркнули в комитете по транспорту, в связи с работами на Невском проспекте изменится движение у автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181, 191. По данным ведомства, новый маршрут следования будет использоваться с 18 по 20 августа. Кроме того, с 6 по 27 августа изменилось движение у троллейбусов №№ 1, 7, 11, 22, а троллейбус № 5 был временно отменен.

Ранее сообщалось, что ремонт Невского проспекта пройдет с 13 по 27 августа. В связи с работами с 11 августа был увеличен межпоездной интервал на зеленой ветке петербургского метрополитена. В часы пик он составляет 2:00 – 2:45 минуты.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру