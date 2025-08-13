Начался ремонт Невского проспекта

В Петербурге 13 августа начался ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила "Фонтанка". В этот день и завтра, 14 августа, будет перекрыта часть проспекта между набережной Мойки и Садовой улицей.

Как отмечает MR7, пешеходы на Невском проспекте спокойно перемещаются по тротуарам и изыскивают возможности для того, чтобы перейти на другую сторону в неположенном месте. При этом частично тротуары отделены от проезжей части, где ведутся работы, забором.

Согласно плану, работы охватят Невский проспект на его протяжении от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Ремонт будет идти поэтапно вплоть до 27 августа.

По графику, 15 и 16 августа участок проведения работ расширят от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, а 17 августа станет недоступен отрезок между Адмиралтейским проспектом и набережной Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей.

В период с 18 по 20 августа будет не проехать на участке между Адмиралтейским и Литейным проспектами. Далее, 21-22 августа, участок от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы станет свободен для движения, при этом перекрыт будет отрезок между площадью Восстания и Садовой улицей (без перекрестка с Литейным проспектом).

В субботу, 23 августа, Невский будет закрыт между набережной Фонтанки и площадью Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом. Наконец, в дни 24-27 августа будет недоступна часть Невского между Литейным проспектом и площадью Восстания.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордера на ремонт Невского проспекта во второй половине июля. Из-за проводимых работ в городе изменились несколько троллейбусных маршрутов.

Андрей Казарлыга, фото: MR7