Закрытие Анненкирхе на реставрацию снова перенесли

Лютеранская церковь святой Анны на Кирочной улице не закроется на реставрацию 1 сентября, как ранее ожидалось, сообщили в социальных сетях церкви 1 мая. Пока что в здании ведутся подготовительные работы, не требующие закрытия храма.

На вопрос о новой дате закрытия церкви в Анненкирхе ответили цитатой из Евангелия от Матфея: "О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один" (Мф. 24:36). При этом в публикации подчеркивается, что закрытие храма "в любом случае рано или поздно случится".

Как отметили в Анненкирхе, запланированные концерты и богослужения продолжаются в обычном режиме. В расписании на сайте церкви последнее мероприятие запланировано на 30 сентября. Кроме того, в Анненкирхе продолжает работу выставка об истории церкви. Судя по сайту, билеты на выставку можно приобрести до 7 сентября включительно.

Напомним, изначально планировалось, что Анненкирхе закроют на реставрацию 1 июня 2025 года. В начале мая в церкви сообщили, что закрытие переносится на 1 сентября. Известно, что реставрацией займется главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Во время презентации проекта строительных работ Кузнецов заявил, что процесс потребует закрытия церкви примерно на год.

Нынешнее здание церкви святой Анны на Кирочной улице было построено в 1775-1779 годах. В 1930-х храм был закрыт, а здание перестроили под кинотеатр "Спартак". В 1990-х из-за финансовых проблем кинотеатр был переоборудован в рок-клуб, где выступали известные ленинградские и петербургские коллективы.

В 2001 году здание церкви было признано объектом культурного наследия федерального значения. В начале 2002 года Смольный решил передать храм обратно лютеранской церкви, однако в декабре того же года в храме произошел пожар, почти полностью уничтоживший исторические интерьеры. Реставрация здания началась лишь в конце 2000-х годов, а богослужения в нем возобновились в конце 2013 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Анненкирхе