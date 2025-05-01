Реставрацию Анненкирхе перенесут на три месяца

Лютеранскую церковь святой Анны на Кирочной улице закроют на реставрацию 1 сентября, сообщили в социальных сетях церкви 1 мая. Изначально работы планировалось начать в здании с 1 июня.

"Многие писали нам о том, что хотели летом посетить церковь и грустили из-за того, что не успеют увидеть старые интерьеры, посетить выставку и концерты. Но подождите отменять планы! Объявляем официально итоговую дату закрытия — 1 сентября 2025 года", - говорится в публикации.

Как объяснили в Анненкирхе, перенос даты обусловлен "техническими нюансами, связанными со сложностью реставрационного процесса".

В публикации уже анонсировали проведение еще одного потока курса, посвященного христианской вере, летом этого. Отметим, что пока в афише Анненкирхе не значится ни одного мероприятия на летние месяцы.

Напомним, что реставрацией здания церкви святой Анны займется главный архитектора Москвы Сергей Кузнецов. Во время презентации проекта строительных работ Кузнецов заявил, что процесс потребует закрытия церкви примерно на год.

Лютеранский приход имени святой Анны появился в Петербурге еще в 1704 году. Нынешнее здание церкви было построено в 1775-1779 годах. В 1935 году храм был закрыт, а в 1939 году его перестроили под кинотеатр "Спартак". В 1990-х из-за финансовых проблем кинотеатр был переоборудован под рок-клуб, в котором выступали многие известные ленинградские и петербургские рок-группы.

В 2001 году здание было внесено в перечень объектов культурного наследия федерального значения, а в начале 2002 года Смольный решил передать его лютеранской церкви. В декабре того же года в храме произошел пожар, исторические интерьеры были почти полностью уничтожены. В итоге реставрацию здания провели лишь в конце 2000-х годов, а богослужения в церкви возобновились в 2013 году.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Анненкирхе