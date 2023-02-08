Ремонт Анненкирхе потребует ее закрытия на год

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 8 февраля представил проект строительных работ в петербургской Анненкирхе, за которую он решил взяться в прошлом году. Слово "ремонт" применительно к предстоящим работам он находит чересчур "административным", а потому предпочитает термин "преображение". Настоятель церкви Евгений Раскатов выразил крайнее удовлетворение выбором архитектора, добавив, что "не смотрит на прописку". В свою очередь, Кузнецов признался, что сам "напросился" в проект.

"Мы не собираемся менять контур кровли, вообще не хотим вступать ни в какие противоречия с теми, кто занимается охраной памятников, и делать что-то, что украдет статус памятника", - приводит рассказ специалиста "Деловой Петербург".

Архитектор намерен сохранить созданную в советские времена лестницу и даже следы пожара, существенно повредившего здание в 2000-х годах. В лютеранском религиозном учреждении, которое используется и как культурное пространство, также поместят орган. Подготовка проекта работ отнимет около года, после чего кирха XVIII года постройки примерно на такой же срок закроется для посетителей.