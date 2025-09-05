С начала года в Апраксином дворе изъяли товаров на сумму свыше 7 млн рублей

Общая стоимость незаконных товаров, изъятых в Апраксином дворе с начала 2025 года, превысила 7 млн рублей, сообщили 5 сентября в петербургском комитете по законности. Речь идет как о плодоовощной и табачной продукции, так и о текстильных изделиях.

Всего с начала года сотрудники комитета выписали 150 протоколов за торговлю в неположенных местах и 20 протоколов по статье о самовольном размещении информационных материалов (ст. 44 и ст. 37.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"). Санкция по первой из них предусматривает предупреждение или штраф в размере 4-5 тысяч рублей для физлиц, 5-15 тысяч — для должностных лиц и 50-200 тысяч — для юрлиц. Штрафы по второй статье составляют 3-5 тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч — для должностных лиц и 70-100 тысяч — для юрлиц.

"Благодаря нашей работе, удалось предотвратить массовую несанкционированную торговлю на территории Апраксина двора", — подчеркнули в комитете и пообещали и в дальнейшем следить за соблюдением законности на территории рынка.

В течение 2025 года сотрудники комитета и силовики неоднократно посещали рынок с проверками. В ходе рейдов, среди прочего, демонтировали незаконные объекты. В августе комитет сообщил о победе над массовой незаконной торговлей на территории Апраксина двора.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности